الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا بلا توقف

قال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أمس الاثنين، إنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا «بلا توقف»، إذ ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، لطالما كان ذلك ضروريا، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا فقد أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم، عدم عزمها فرض حظر كامل على دخول السياح من روسيا.

يأتي ذلك في غضون إدانة البيت الأبيض، استهداف روسيا للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأوكرانيين الذين باتوا يعيشون في الظلام الدامس.