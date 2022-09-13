واشنطن: أوكرانيا لديها العتاد اللازم لمواصلة هجومها على القوات الروسية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن لدى «كييف» العتاد اللازم لمواصلة هجومها المضاد على القوات الروسية، مشيرا إلى أن «كييف» حققت تقدما كبيرا واستفادت من دعم «واشنطن» والدول الأخرى

وأشار بلينكن، إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني على قوات روسيا، لا يزال في أيامه الأولى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة «زابوروجيا» الواقعة جنوب أوكرانيا تخضع لسيطرة تامة من قوات «أحمد» الشيشانية الخاصة، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى التنسيق مع باقي القوات الروسية لسحق الأوكرانيين «الفاشيين» والمرتزقة الأجانب وأتباع «بانديرا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الجيش الأوكراني: استعادة السيطرة على أكثر من 20 منطقة

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن جيشه استعاد من موسكو نحو 6 آلاف كلم مربع من الأراضي، منذ إطلاق «كييف»، هجوما مضادا في مطلع سبتمبر الجاري.

وأوضح الجيش الأوكراني، أن قوات بلاده، استعادة السيطرة على أكثر من 20 منطقة في غضون 24 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الجيش الأوكراني، إن قواته أصبحت على حدود روسيا، مشيرا لقناة «العربية» الإخبارية، إلى أن قواته ستستعيد السيطرة على المزيد من الأراضي.

مسؤول أمريكي: كثير من الجنود الروس المنسحبين غادروا أوكرانيا

من جانبه، أشار مسؤول عسكري أمريكي كبير، إلى أن «موسكو»، تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها بالقرب من «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، مضيفا للصحفيين، أن «كييف» تحرز تقدما.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن كثيرا من الجنود الروس المنسحبين غادروا أوكرانيا وعبروا الحدود إلى بلادهم.

بوريل: استراتيجية الاتحاد تتمثل في مساعدة أوكرانيا على القتال

وفي وقت سابق، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد مستمر، في دعم «كييف» بلا توقف، مضيفا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن استراتيجية الاتحاد تتمثل في مساعدة أوكرانيا على القتال والضغط على «موسكو» بفرض العقوبات.

وناقش بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، تقدم قوات كييف في هجومها المضاد، فيما قال المسؤول الأوكراني، على «تويتر» إنه طلب من المسؤول الأوكراني، تزويد «كييف» بأسلحة ومساعدات مالية وفرض عقوبات على روسيا.