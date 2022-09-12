البيت الأبيض يدين استهداف روسيا للبنية التحتية في أوكرانيا

أدان البيت الأبيض، اليوم الاثنين، استهداف روسيا للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

استهداف منشآت البنية التحتية في أوكرانيا

واستهدفت روسيا منشآت البنية التحتية في وسط وشرق أوكرانيا، أمس، ردا على الهجوم المضاد الأوكراني الدراماتيكي في مقاطعة خاركيف، الذي أعاد تشكيل الحرب وترك موسكو تترنح.

وقال عمدة مدينة خاركيف، إيهور تيريكوف، إن إضرابًا تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه عن جزء كبير من المدينة، ووصفه بأنه «عمل انتقامي» من جانب روسيا للنجاحات التي حققتها أوكرانيا في ساحة المعركة مؤخرًا.

زيلينسكي: الكرملين لن ينجح في تحطيم الشعب الأوكراني

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألقى باللوم على ما وصفهم بـ«الإرهابيين الروس» على حد تعبيره بسبب انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: «لم يتم الهجوم على أي منشآت عسكرية، بل الهدف هو حرمان الناس من الضوء والحرارة».

وفي رسالة على تطبيق «تليجرام»، قال إن الكرملين لن ينجح في تحطيم الشعب الأوكراني، وبدا أنه يخاطب القيادة الروسية، متسائلاً: «هل ما زلت تعتقد أننا شعب واحد؟.. وهل ما زلت تعتقد أنه يمكنك إخفاتنا، وتحطيمنا، وتجعلنا نقدم تنازلات؟ أنت حقا لم تفهم أي شيء»، بحسب «الجارديان» البريطانية.

وفي ذات السياق، قال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات الأوكرانية، إن الجنود الأوكرانيين استعادوا السيطرة على حوالي 3000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ بداية سبتمبر الجاري، وكانوا يقتربون من الشمال الشرقي للبلاد، مضيفا: «في اتجاه خاركيف، بدأنا في التقدم ليس فقط في الجنوب والشرق، ولكن أيضًا في الشمال».