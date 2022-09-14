حبس عصابة تسرق السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك في المرج

أمرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من الشوارع بأسلوب توصيل الأسلاك، في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.

سرقة سيارة بأسلوب توصيل الأسلاك

وكان رجال الشرطة تلقوا بلاغا من أحد المواطنيين بالمرج، يفيد سرقة سيارة تابعة جهة عمله بداخلها جهاز لاب توب، حال توقفها بالمنطقة التي يسكن بها.

سقوط التشكيل العصابي في قبضة الشرطة

وعقب ورود البلاغ وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، واستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير المباحث، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وعددهم 3 أشخاص، حيث تم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات حال استقلالهم سيارة أجرة ميكروباص وبحوزتهم جهاز لاب توب، ومجموعة من الأدوات المستخدمة في سرقة السيارات.

وباستجواب المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الجريمة عن طريق استخدام أسلوب توصيل الأسلاك، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة. وأضافوا أنهم تصرفوا في السيارة المستولى عليها لدى عميلهم - سيئ النية - مقيم بمحافظة الجيزة، وباستهدافه تبين عدم تواجده وُعثر بمحيط مسكنه على 3 سيارات (متحصلات وقائع سرقة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة ارتكاب جريمة السرقة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة السرقة طبقًا لقانون العقوبات، أوضح محمد ثابت، المحامي بالنقض، أن العقوبة تختلف من واقعة لأخرى طبقا للمواد المنصوص عليها في القانون.

وأضاف: الوقائع التي تقترن بظروف مشددة فيعاقب مرتكبها بالحبس مع الشغل، أما إذا لم تقترن فيعاقب بالحبس طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابقة ذكرها.