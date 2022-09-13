يرغب العديد من الفتيات في الالتحاق بكلية الشرطة 2022 «ضباط متخصصات»، والتي أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقديم فيها لأصحاب المؤهلات الجامعية للعام الجاري 2022، لذا تستعرض «الوطن» للبنات خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022، قبل انتهاء المدة المحددة التي أعلنتها الوزارة في بيان لها رسمي.

للبنات.. خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022

وعلى من ترغب من الفتيات في التقديم بكلية الشرطة 2022 «ضباط متخصصات»، يجب عليها اتباع بعض الخطوات عبر موقع وزارة الداخلية، حيث يتم التقديم هذا العام في كلية الشرطة إلكترونياً للمرة الأولى؛ للتسهيل على جميع المتقدمين، وجاءت الخطوات كالتالي:

1 - البحث من خلال موقع البحث الشهير «جوجل» عن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر بعدها الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، وبعدها يتم الضغط على أيقونة باسم «الالتحاق بأكاديمية الشرطة».

3 - بعد الضغط عليها يجب إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب، وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

4 - انتظار مواعيد الاختبارات والتي سيتم تحديدها والإعلان عنها من خلال موقع وزارة الداخلية أيضاً.

5 - نتائج الاختبارات ستظهر هي الأخرى من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، في إطار التسهيل والتيسير على أولياء الأمور والطلاب.

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان صدر لها الأسبوع الماضي، مد فترة التقديم في كلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين لكافة الحاصلين على المؤهلات الجامعية سواء الذكور أو الإناث لمدة أسبوع أخر، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري، بدلا من يوم الخميس الموافق 15 من الشهر الجاري، من أجل إتاحة الفرصة للجميع في الالتحاق بكلية الشرطة.