ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمفاتيح مصطنعة بالقاهرة والجيزة

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مسجلين خطر، لسرقة السيارات بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة.

ووردت معلومات إلى مديرية أمن الجيزة، تفيد قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وذلك داخل دائرة محافظتي الجيزة والقاهرة، متخذين عدة مناطق مسرحا لسرقاتهم.

تشكيل فريق بحث جنائي

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، وأكدت معلومات وتحريات فريق البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة الجيزة قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابس تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دوائر أقسام أول الشيخ زايد، وقسم الأهرام، وقسم أول أكتوبر، وقسم الطالبية، وقسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وقسم البساتين بمحافظة القاهرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين واعترافهم بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ إذن النيابة تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع، وأرشدوا عن 7 سيارات مستولى عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكة الحديد بسوهاج

وفي سياق آخر، تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي يتكون من 6 أشخاص لسرقة مهمات السكك الحديدية، حيث يقوم 4 منهم بالسرقة، بينما يتولى اثنان منهما بيع المسروقات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تحريز المضبوطات التي تعدت 60 كيلو متروكات السكة الحديد.