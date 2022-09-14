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«القوى العاملة»: 210 وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه في الجيزة

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ماهر هنداوي
12:51 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
وزارة القوى العاملة

وزارة القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، بشأن تلقي طلب من شركة «سبيد» العالمية للتجارة والتوزيع، لشغل 210 وظائف خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2900 جنيه شهريا، وتصل إلى 7 آلاف جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر الجاري.

الفرص المتاحة تشمل السائقين ومندوبي التحصيل وعمال المخازن وفنيي الماكينات

وأوضح محمد طه، مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، اليوم الأربعاء، أن فرص العمل المتاحة بالشركة تتمثل في: 50 سائق درجة أولى وثانية، و50 مندوب تسليم وتحصيل، و30 مندوب تسويق ومبيعات، و30 عمال مخازن، و40 فني تشغيل ماكينات، و10 فنيين صيانة ميكانيكية.

سن المتقدمين على الوظائف من 21 حتى 48 سنة (ذكور)

وأضاف مدير المديرية، أن الشركة تشترط أن يكون سن المتقدمين على الوظائف من 21 حتى 48 سنة من الذكور، من ذوي الخبرة أو دونها، على أن يكون التقديم بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر قطعة 89. 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.