خطوات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022.. آخر موعد السبت المقبل

يسعى طلاب الثانوية العامة، إلى معرفة طريقة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022، الذي بدأ بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ويستمر إلى يوم 17 سبتمبر من الشهر الجاري، طبقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال عدة خطوات.

خطوات التسجيل لتقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

وتستعرض «الوطن» طريقة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022، لطلاب الثانوية العامة في عدد من الخطوات، على النحو التالي:

1- التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى الخاص بوزارة التعليم العالي.

2- اختيار تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022، من خلال الضغط على تنسيق الثانوية العامة 2022.

3- ظهور نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 بعد دقائق قليلة على ذات الرابط..

4- يختار الطلاب ما يناسبه ثم الضغط على كلمة حفظ

شروط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

كما يتساءل طلاب الثانوية العامة عن شروط تقليل الاغتراب المناظر للمرحلة الثالثة 2022، والتي يتمكن من خلالها الطالب التحويل من كلية خارج أو داخل منطقته الجغرافية إلى كلية أخرى غير مناظرة تنتمي للمنطقة الجغرافية التابع لها، وذلك يتطلب عدة شروط، وهي:

1- أن يكون مجموع الطالب يساوي الحد الأدنى أو ما يزيد للقبول في الكلية التي يرغب التحويل إليها.

2- عند توافر أكثر من كلية مناظرة يسمح للطالب التحويل للمناظرة ذات الحد الأدنى الأقل من بينها، على أن تنتمي إلى المنطقة الجغرافية التابع لها.

3- في حال التحويل إلى الكليات التي تقبل نظامى الانتظام أو الانتساب الموجه يكون التحويل لأي منهما طبقا لمجموع الدرجات.

4- في حال حصول الطالب على مجموع يساوي أو أقل من أعلي مجموع قبول بالكلية، التي يسعى إلى الالتحاق بها يتم تسجيله بنظام الانتساب الموجه.

5- إذا كان الطالب رُشح بإحدى الكليات بنظام الانتساب الموجه خارج المنطقة الجغرافية التابع لها ويسعي إلى تقليل الاغتراب في الكلية المناظرة، يحول بطريقة الانتساب الموجه.