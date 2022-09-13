شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022.. لا توجد تحويلات ورقية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق 2022، والذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم السبت الموافق 17 من نفس الشهر.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، إن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022، ستكون من خلال إجراء التحويلات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، باختيار تنسيق الثانوية العامة، ثم اختيار تبويب تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022، واتباع باقي الإجراءات، وشروط تقليل الاغتراب، هي:

1- يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات التي تم قبوله بها في الكلية المطلوب التحويل إليها، سواء كانت انتظام أو انتساب، وذلك بهدف استيفاء شروط تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة.

2- أن يستوفي الطالب جميع قواعد القبول بالكلية التي يرغب في الانتقال إليها حسب نطاقه الجغرافي، مثل: النجاح في جميع الاختبارات في حالة وجودها، وكذلك النجاح في الكشف، وغيرها من القواعد التي يتم النصوص عليها.

3- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

4- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

5- لابد من الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

6- تقليل الاغتراب والتحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

7- لا توجد تحويلات ورقية.

8- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة».

9- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سار بصورة منضبطة

وأضافت وزارة التعليم العالي، أن أعمال تنسيق جميع المراحل تمت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات، مؤكدة أن تنسيق المرحلة الثالثة سار بشكل منضبط، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق.