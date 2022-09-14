أستاذ سياسة: ننتظر تعاونًا مثمرًا بين القاهرة والدوحة على الصعيد الاقتصادي

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة بني سويف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر بمثابة تتويج للجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية لتوطيد العلاقات المصرية القطرية واستثمار العلاقات بين البلدين.

تعاون واستثمارات بين مصر وقطر

وأضاف «نجاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأجواء الإيجابية بين مصر وقطر بدت واضحة خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان لمصر خلال يونيو الماضي، ومن المنتظر أن يكون هناك تعاونًا بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، وكذلك تعاون علمي وثقافي وتكنولوجي، ما سيصب بالتأكيد في مصلحة البلدين.

خدمة القضايا العربية

وأكد أستاذ السياسة الدولية بجامعة بني سويف، أنّ زيارة الرئيس السيسي لقطر بناء على دعوة من الأمير، تصب في صالح خدمة القضايا العربية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد تحسنًا كبير في أكثر من مجال، ونأمل أن تعود العلاقات بين الدول العربية إلى أزهى عصورها، حتى نكون وحدة واحدة.

كان الرئيس السيسي، توجه إلى دولة قطر في زيارة تستمر يومين، بناء على دعوة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثان، لتكريس العلاقات المصرية القطرية.

زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وجرى عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وشهد الرئيس السيسي، وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.