هيئة الاستثمار و«أمازون» تبحثان مشروعات الشركة وخططها التوسعية في مصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر، بمناسبة مرور عام على انطلاق Amazon.eg، بحضور هالة أراندا، رئيس قطاع السياسات العامة بأمازون مصر.

أمازون مصر تضم مركزًا لوجستيًا في مدينة العاشر من رمضان

وخلال اللقاء، جرى إلقاء الضوء على تطور ونمو أعمال الشركة في مصر، التي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل في عدة مجالات، من بينها خدمة العملاء والتكنولوجيا والعمليات؛ إذ تضم شبكة أمازون مصر مركزًا لوجستيًا في مدينة العاشر من رمضان، تتجاوز قدرته التخزينية 2.4 مليون قدم مكعب، إلى جانب عدد من محطات توصيل في القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والإسماعيلية، وأسيوط، وعدد من مراكز خدمة العملاء والمكاتب الإدارية.

كما جرى استعراض فرص زيادة استثمار الشركة في مصر لتصل مراكز ومحطات شبكة أمازون إلى 23 محطة توصيل بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية والبائعين المحليين، مما يُسهم في نمو الاقتصاد المصري.

تحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري

من جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الأنظمة الاستثمارية المختلفة حتى يمكن للشركة دراستها خلال خططها التوسعية؛ من أجل تحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري، وأفضل بدائل ممكنة للشركة على كافة المستويات التشغيلية.

من جانبه، قال عمر الصاحي، إن مصر تمثل أهمية كبيرة لأمازون في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الشركة ستواصل استثماراتها لنقل المعرفة والخبرة وتقديم فرص استثنائية لعملائها في مصر؛ سواء من ناحية الأسعار التنافسية أو الخيارات المتعددة والتوصيل السريع، مع الاعتماد على المعرفة المحلية وخبرات أمازون العالمية للابتكار.

وفى نهاية اللقاء، أكد «عبد الوهاب» الحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للشركة؛ لتنفيذ خططها التوسعية وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، على أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.