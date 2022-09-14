شروط الحصول على شقة تمويل عقاري تقسيط لمدة 30 سنة من بنك مصر

أعلن بنك مصر، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على شقق كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، وذلك بعد الإعلان الثالث للمبادرة «سكن لكل المصريين 3»، التي سيتم التقديم عليها في بداية شهر أكتوبر المقبل، وأعلن صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، شروط الحصول على شقة تمويل عقاري بفائدة 3% و8% لمتوسطي الدخل، وتقسيطها لمدة 30 عامًا.

شروط الحصول على شقق متوسطي الدخل من بنك مصر

وجاء من ضمن شروط الحصول على شقة من بنك مصر، أنه يجب أن يكون دخل الفرد 13000 جنيه شهرياً للأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، كما تم رفع سعر بيع الشقة المتشطبة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب، بمساحة تصل إلى 150 متر مربع.

وفي السياق ذاته، أعلن بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني، عن شروط ومستندات الحصول على شقة تمويل عقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8%، وهي كما يلي:

- يجب تقديم شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- خطاب من صندوق الاسكان الاجتماعي يفيد بالتخصيص في شقق مبادرة «سكن لكل المصريين 3».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحت إشراف مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن طرح الشقق يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية: «الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة»، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن: «أكتوبر الجديدة - غرب المطار- جرز القطوري - العياط- دمنهور بمحافظة البحيرة».