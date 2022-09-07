مراكز الأحوال المدنية بالمولات والتجمعات.. استلم بطاقتك في 24 ساعة

توسعت وزارة الداخلية في التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية ومستخرجات الأحوال المدنية، بهدف تخفيف الازدحام دون الحاجة للتوجه إلى مواقع الجهات الشرطية، حيث بلغ عددها ما يزيد عن 25 مركزا في المولات التجارية والتجمعات، تعمل على مدار 12 ساعة يوميا بما في ذلك أيام الجمعة والإجازات.

استخراج الوثائق المميكنة

ويمكن استخراج الوثائق المميكنة من 17 مول ومركز تسوق حيث تتيح تلك المراكز خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي بـ175 جنيها من ماكينة الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية بعد التحقق من هوية طالب الخدمة بنسبة 100% عن طريق مطابقة «بصمات الأصابع والوجه» بما هو مسجل بقاعده بيانات الرقم القومي لحظيا أثناء إنهاء الخدمة بما يمكن المواطن من طباعة جميع وثائق الأحوال المدنية «الميلاد - الوفاة - الزواج - الطلاق» من خلال ماكينة مخصصة لتلك الخدمة دون تدخل للعنصر البشري، مع توفير إمكانية الدفع النقدي واستلام إيصال السداد من خلال الماكينات على مدار الـ24 ساعة.

أماكن فروع الأحوال المدنية بالمولات

وانتشرت فروع الأحوال المدنية في الكثير من الأماكن على النحو التالي:

- سيتي ستارز، مول مصر الجديدة، مكسيم، مول التجمع الخامس، مطار القاهرة الدولي، سيتي سنتر، كارفور المعادي، سيتي سنتر ألماظة، تاون سنتر السلام، تاون سنتر السلام، مول طريق القاهرة الإسماعيليية، افينيو مول الرحال، مول العرب بالشيخ زايد، داندي مول بطريق القاهرة الإسكندرية، سيتي سنتر كارفور الإسكندرية ،مول طنطا، جولف سيتي بالعبور، سيتي سنتر مول بالغردقة مراكز جديدة.

كما تم مؤخرا افتتاح عدد من المراكز النموذجية لمواليد الخارج في أماكن «أبراج منطقة العباسية، محطة مصر بمنطقة رمسيس، مجمع مدينتي السكني بمنطقة الكرفت زون التجارية، كمبوند بروج السكني بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مجمع سوديك بمنطقة بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، مول أكتوبر فيستيفال بمدينة 6 أكتوبر، مول مصر بمدينة 6 أكتوبر »، حيث تشهد تلك المراكز إقبالا جماهيريا كبيرا بسبب عمل ماكينة مصدرات التي تستخدم في استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الرقم القومي في نفس اليوم وطوال 24 ساعة.

أماكن المراكز النموذجية للأحوال المدنية في المحافظات

كما انتشرت المراكز النموذجية للأحوال المدنية في المحافظات، في الأماكن التالية: «مول العبور التجاري بمدينة العبور، مول العابد بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بالقليوبية، مول سفن ستارز التجاري بمدينة السادات بالمنوفية، مول جرين بلازا بمنطقة سموحة في الإسكندرية، مول سينزو التجاري بمدينة الغردقة، ومول الندى التجاري بمدينة المنيا الجديدة.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي بالمراكز النموذجية

ووتوافر في المراكز النموذجية للأحوال المدنية، ثلاثة أنواع من استمارة البطاقة الرقم القومي وتختلف أسعار كلا منها حسب المدة التي سيتم فيها استلام البطاقة الشخصية وهي الاستمارات: المميزة سعرها 170 جنيهاً ويتم استلامها بعد 24 ساعة فقط، العاجلة سعرها 120 جنيها ويتم استلام البطاقة بعد 3 أيام، العادية سعرها 45 جنيها ويتم استلامها بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها.