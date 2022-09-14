26 مليونا و423 ألف جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم «تسليم أهالي» بدور العرض

لازال فيلم «تسليم أهالي»، يحقق نجاحاً كبيراً بدور العرض، إذ حقق الفيلم ما يقرب من 169 ألف جنيه، أمس، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «تسليم أهالي»

26 مليونا و423 ألف جنيه، إجمالي ما حققه فيلم «تسليم أهالي» منذ طرحه في دور العرض، ويعتبر فيلم تسليم أهالي من الأفلام المميزة التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وتصدر المركز الأول متفوقاً على باقي الأفلام المعروضة بدور العرض، بينها فيلم «كيرة والجن، وبحبك، وعمهم، وخطة مازنجر، والدعوة عامة»، ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الأفلام الأخرى بدور العرض.

أبطال فيلم تسليم أهالي

وشارك في بطولة الفيلم الكوميدي عدد كبير من النجوم على رأسهم دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، ودلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، كما ظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو ومحمد ممدوح وأحمد فتحي، إضافة إلى حضور مميز للفنان سمير غانم في أحد المشاهد، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة فيلم تسليم أهالي

تدور أحداث فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق، ووصفته دنيا سمير غانم، في تصريحات إذاعية، بأنه فيلم مناسب لجميع أفراد الأسرة.

فيلم تسليم أهالي، آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل وفاتها في 7 أغسطس 2021، إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتلحق برفيق الكفاح الفنان سمير غانم، الذي توفي في 20 مايو 2021 لإصابته بالفيروس نفسه.