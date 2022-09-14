«السلامة المهنية باتحاد العمال»: نسعى لنشر ثقافة الحماية من مخاطر العمل

عقدت سكرتارية السلامة والصحة المهنية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعها الأول برئاسة خالد خلف بكري المشرف العام على السكرتارية ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، الذي ناقش خطة نشاط السكرتارية للدورة النقابية الحالية 2022 -2026.

السلام والصحة المهنية

وشدد الأعضاء الذين يمثلون النقابات العامة ومسئولو السلامة المهنية باللجان النقابية على أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة ومديرياتها للتعرف على آليات العمل والتطبيق الأمثل للتشريعات الوطنية والدولية بما يكفل توفير الحماية اللازمة من مخاطر العمل ومكافحة التلوث الصناعي والبيئي.

وأكد خالد بكري أن الخطة تستهدف الكشف المبكر على هذه المخاطر التي تصيب أدوات العمل والعاملين من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الاقتصادية بكافة أنواعها وإعداد تقارير بشأنها إلى جانب نشر الوعي الوقائي والصحي.

وشدد على أهمية التواصل مع أجهزة الوزارات المعنية وأصحاب الأعمال من أجل التوصل إلى الأسلوب الأفضل للقضاء على التلوث وحماية المنتج الوطني.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

من جانبه أكد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية العمل النقابي الجماعي في هذه المرحلة التي ستشهد انطلاقة جديدة لجميع السكرتاريات والمؤسسات التابعة للاتحاد العام، وشارك في الاجتماع ممثلو النقابات العامة التي تتبع اتحاد عمال مصر.