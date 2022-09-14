ما هي شهادة التحول الرقمي؟.. شرط للحصول على درجة الماجستير

منذ مطلع العام الجاري، أقر المجلس الأعلى للجامعات لطلاب الدراسات العليا، الحصول على شهادة التحول الرقمي كشرط أساسي لمنح الدرجة العلمية، سواء دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه، فضلا عن ضرورة حصول المعيدين والمدسيت المساعدين عليها، بغرض تدريب الطلاب على أساليب التحول الرقمي، مما يزيد من عمليات البحث حول ما هي تلك الشهادة؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التعليمية التي يقدمها للقراء، ما هي شهادة التحول الرقمي؟ وكيفية الحصول عليها، وفق المواقع الرسمية للجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة وعين شمس وبورسعيد في السطور التالية:

ما هي شهادة التحول الرقمي؟

شهادة التحول الرقمي هي عبارة عن 7 برامج تدريبية خاصة بأساسيات التحول الرقمي وهي كالآتي:

Fundamental of IT & Operating System

Word Processing

Presentations

Spread Sheets

Fundamentals of Database

Introduction to Computer Networks

Mobile App

يحصل طلاب الدراسات العليا على محاضرات نظرية وعملية في كل برنامج من خلال الجامعة التابع لها، ثم يخضع لاختبارات يتم تحديدها وفق الوقت المناسب للجامعة، ليحصل بعدها الطالب على شهادة التحول الرقمي، لاستكمال الدرجة العلمية سواء دبلومة أو ماجستير أو دكتوراه.

كيفية التقديم للحصول على شهادة التحول الرقمي؟

ويمكن لطلاب الدراسات العليا التقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال الآتي:

- الدخول على موقع الجامعة التابع لها الطالب، ثم الدخول على خدمة شهادة التحول الرقمي.

- سيكون على الطالب الاطلاع على جدول التدريس الخاص بالدورات الـ7.

- يتم الضغط على «حجز دورات التحول الرقمي».

- سوف يطلب منك إدخال البيانات الشخصية للطالب، والتي تتضمن الاسم والرقم القومي، الجنسية، الجامعة المتخرج منها، البريد الالكتروني.. ألخ، بعد استيفاء البيانات يتم الضغط على التالي.

- سوف يتم وضع التواريخ المحددة والخاصة بالدورات، لحضورها.

- يخضع بعدها الطالب للاختبارات في الجامعة.

ويعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على 70% من إجمالي الدرجات الخاصة بالرنامج، وفي حال التغيب عن عن أداء الاختبار يحق للطالب للدخول مرة واحدة بعد سداد رسوم الامتحان.

أما في حال رسوب الطالب يتم إعادة الاختبار ويتحمل قيمة رسوم إعادة الاختبار بالبرنامج، وتكون صلاحية الشهادة حوالي 5 سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها، وبعدها يتم تجديدها باختبار وشهادة برسوم.

الفئات المعفاة من شهادة التحول الرقمي

وهنك بعض الطلاب المعفاة من الحصول على شهادة التحول الرقمي، طلاب الدراسات العليا بالكليات الآتية:

- الحاسبات والمعلومات

- قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة

- قسم هندسة الحاسب بكليات العلوم