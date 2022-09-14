التصديق على إعدام موظف بالمعاش تعدى على فتاة من ذوي الهمم في بنها

صدقت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، على حكم الإعدام بحق موظف بالمعاش؛ تعدى على فتاة من ذوي الهمم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.

كانت محكمة بنها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة ما إذا كانت معاقة ذهنيا من عدمه ووجه الإعاقة ومدى تأثير ذلك على إدراكها للأمور وتحديد عمرها العقلي، واستدعاء الطبيب الشرعي معد التقرير السابق، مع استمرار حبس المتهم.

الاستماع لدفاع المتهم

واستمعت المحكمة للمرافعة في جلستها السابقة وقررت إحالة المتهم لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه عقب عرض المجني عليها علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها ومعرفة ما إذا كانت معاقة ذهنيا من عدمه ووجه الإعاقة ومدى تأثير ذلك على إدراكها للأمور وتحديد عمرها العقلي، واستدعاء الطبيب الشرعي معد التقرير السابق.

أمر إحالة المتهم لجنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم «أحمد م ش»، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها، تعدى على الفتاة رغم إعاقتها الذهنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة الدفاعي المجني عليها والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد وثبت التعدي على الفتاة وأنها من ذوي الهمم.