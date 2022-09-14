«الطيران» العمانية: حريق بأحد المحركات سبب إخلاء الطائرة الهندية بمطار مسقط

كشفت هيئة الطيران المدني العمانية، عن سبب إخلاء طائرة في مطار مسقط الدولي قبل إقلاعها، والتي كانت متجهة إلى الهند.

وأضافت هيئة الطيران المدني العمانية، أن الطائرة تابعة للخطوط الجوية «إنديا إكسبريس»، لافتة إلى أنها كانت متجهة في الحادية عشر والنصف صباحا إلى مطار دلهي في الهند.

إصابات خفيفة بين الركاب بسبب التدافع

وأشارت إلى أن الطائرة أصيبت بعطل ونشب حريق في أحد محركاتها قبل إقلاعها من مطار مسقط، مما تطلب إخلاء الطائرة، مؤكدة أن عملية الإخلاء نتج عنها بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب وفقا لقناة «العربية».

يشار إلى أن الهيئة ذكرت في وقت سابق، أنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغ يتعلق بوجود حالة طوارئ تخص إحدى الطائرات.

وكانت وسائل إعلام عمانية، أكدت إصابة 14 شخصًا باختناق بعد تصاعد دخان في طائرة هندية بمطار مسقط.

الهند: سنحقق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب

فيما أوضح رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار، أنه تم إخلاء ركاب الطائرة بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة إير إنديا إكسبرس على المدرج في مطار مسقط، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونوه «كومار»، إلى أنه سيتم ترتيب رحلة جوية للإغاثة، قائلا: «سنحقق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب».