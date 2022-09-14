أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس للدوحة لها أبعاد سياسية أهم من الاقتصادية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر لها أبعاد مختلفة، لا تقتصر فقط على البُعد الاقتصادي، لافتًا إلى أن قطر أعلنت عن نوايا جيدة في الاستثمار بالدولة المصرية.

زيارة الرئيس لقطر تؤكد نجاح القمة العربية

وأوضح استاذ العلوم السياسية أن البُعد السياسي لـ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر أهم من البُعد الاقتصادي للزيارة، لأن الجانب الاقتصادي في أمان، فضلا عن أن مصر تمتلك أرضًا خصبة للاستثمار.

ولفت إلى أن زيارة مصر لقطر تؤكد نجاح القمة العربية المقرر انعقادها، ودليل على توحيد الصفوف العربية: «مصر قادرة على توحيد الدول العربية كما فعلت من قبل في التحالف الثلاثي وغيره، فالدولة المصرية تتخذ خطوات من أجل تقريب المسافات بين الدول بالمنطقة».

وأشار «فهمي» إلى أن زيارة الرئيس السيسي لقطر لها أكثر من بعد سياسي، حيث قال: «نتوقع أن يكون هناك أكثر من تعاون بين البلدين بعد هذه الزيارة، في عدد من الملفات المختلفة».

طارق فهمي: تعاون مصري قطري في العديد من الملفات

وأوضح «فهمي» أنه من الوارد أن تتعاون الدولة المصرية والدولة القطرية في ملف قطاع غزة، هذا إلى جانب إمكانية التعاون في الملف الليبي، وفقا لما يتناسب مع أولويات الدولة المصرية، كما أشار إلى إمكانية التعاون في ملف الطاقة.

وهناك عدد من المجالات الجديدة التي يمكن أن تتعاون فيها مصر وقطر، منها ملف أمن الخليج، وفقا لما قاله «فهمي»، موضحا أن وجود علاقات طيبة دليل على ذلك، ولفت إلى أن الرئيس السيسي تلقى ترحابا حارا عند وصوله لقطر، وهو ما يدل على طيب وقوة العلاقة بين البلدين، وتابع قائلا: «الرئيس السيسي حظي بترحاب في قطر لم يحظ به رئيس قبله»، مضيفا أن مصر دولة قوية ومهمة في الإقليم وأغلب الدول حريصة على تكوين علاقة طيبة معها.