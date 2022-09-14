أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي.. تبدأ من 150 جنيها

يُحي نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، حفل غنائي في قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً وحتى العاشرة.

أسعار حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي

وأعلنت ساقية الصاوي أسعار تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وتبدأ أسعار حفل عبد الباسط حمودة من 150جنيهًا، موضحة وجود أسعار مختلفة للتذاكر وهي 250 جنيهًا، 300 جنيه، 350 جنيهًا، 400 جنيه.

حجز تذاكر حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي

ويمكن حجز تذاكر الحفل من خلال الدخول على موقع ساقية الصاوي الإلكتروني، والضغط على خانة الحفل ثم الضغط على خانة الحجز لاختيار المقاعد وتحديد طريقة الدفع.

ومن المقرر، أن يقدم النجم الشعبي حفل يتضمن باقة من أبرز أغانيه التي لاقت نجاح خلال مشواره الفني أبرزها «ضيعنا، اديني قلبك، الجو هادي، أنا مش عارفني، أنت الكبير».

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة، طرح أغنية حلوين مؤخرًا بالتعاون مع الفنان عمر كامل، ومن تأليف وتلحين عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وبلغت مشاهدات الفيديو كليب للغنية على موقع اليوتيوب 3 ملايين مشاهدة.