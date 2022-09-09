حفلات ساقية الصاوي من 11 إلى 20 سبتمبر.. منها عبد الباسط حمودة

أعلنت ساقية الصاوي بالزمالك عن جدول الأنشطة الفنية في الفترة من 11 إلى سبتمبر الجاري والذي يتضمن العديد من الحفلات من أبرزها حفل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة وحفل آخر لمسلم، فضلًا عن فرقة الحضرة، وجاء الجدول كالتالي:

حفلات ساقية الصاوي:

الأحد 11 سبتمبر:

حفل الشاعر إبراهيم فرج، بقاعة النهر، في السابعة والنصف مساء.

إبراهيم فرج، شاعر من أبناء الإسكندرية، بدأ كتابة الشعر في بداية عام 2015، وشارك في العديد من الندوات والأمسيات الثقافية.

الاثنين 12 سبتمبر

مسرحية كفر الغلابة سابقاً ومسرحية شركة الأطفال المحدودة

بقاعة الحكمة في السادسة مساء.

فرقة المسرحجية يقدمون عرضى كفر الغلابة سابقًا، وشركة الأطفال المحدودة ، من تأليف كريم حسين وإخراج سارة عادل.

الاثنين 12 سبتمبر

حفل المنشد شهاب نجم

بقاعة النهر في الثامنة مساء.

المنشد شهاب نجم يقدم حفله لأول مرة بالساقية فى مولد أهل الذكر.

الثلاثاء 13 سبتمبر:

حفل حوارات باند

في قاعة النهر في الثامنة مساءتقدم فرقة حوارات باند لأول مرة بالساقية باقة من أجمل الأغانى القديمة والحديثة.

فرقة الحضرة في ساقية الصاوي

الأربعاء 14 سبتمبر:

حفل تالنت كيدز

بقاعة النهر في الساعة السابعة مساء

نبذة عن الحفل:

بقيادة المايسترو الدكتور إسلام عزت تقدم فرقة تالنت كيدز باقة من أجمل الأغانى بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين فى الغناء

الخميس 15 سبتمبر

حفل الحضرة بقاعة النهر في السابعة والنصف مساء

تعد «الحضرة» من أهم الفرق الغنائية التي تهتم بنشر تراث الحضارات الصوفية تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية وموشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين.

حفل عبدالباسط حمودة في ساقية الصاوي

الجمعة 16 سبتمبرحفل عبد الباسط حمودة

بقاعة النهر في الثامنة مساء ويقدم نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة العديد من الأغاني الشعبية التي يعشقها جمهوره.

السبت 17 سبتمبر

حفل مسلم

بقاعة النهر في السابعة وتانصف مساء

و"مسلم" شاعر غنائى ومطرب بدأ مشواره الفنى عام 2011 ، من أشهر أغانيه "هنيالك- اتنسيت" ، شارك فى فيلم "عروستى" بأغنية " كل اللى فى قلبى".

الأحد 18 سبتمبر:

حفل سيناترا شو

بقاعة النهر في السابعة والنصف مساء.

بقيادة مؤسس الفريق جابى بشارة يقدم الفريق مجموعة من أغانى النجم العالمى فرانك سيناترا احياء لذاكره، بالإضافة إلى أغاني فنانين آخرين مشابهين له ومؤلفات جاز من ذات الحقبة الفنية.

الاثنين 19 سبتمبر:

حفل المايسترو

بقاعة النهر في السابعة والنصف مساء

بقيادة المايسترو إيمان الجندى تقدم فرقة باقة من أجمل أغانى الزمن الجميل.

الثلاثاء 20 سبتمبر:

اسم الحفل:حفل Alternative Music Night

بقاعة النهر في السابعة مساء

حفل روك مميز بمشاركة مجموعة من الفرق المميزة منها تحت الصفر، روك سى .