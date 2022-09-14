أمير قطر: زيارة أخي الرئيس السيسي إلى الدوحة عزّزت العلاقات بين البلدين

أعرب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الدوحة، والتي بدأت أمس، وحظيّت باستقبال رسمي كبير.

زيارة الرئيس السيسي إلى قطر

وغرّد أمير قطر، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «سررت بزيارة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، والتي زادت العلاقات القطرية المصرية رسوخا».

تميم: زيارة السيسي تحقق تطلعات شعبينا الشقيقين

وأضاف تميم: «زيارة الرئيس السيسي، أتاحت لنا بحث سبل تحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين في تعزيز تلك العلاقات، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، ودعم الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا».