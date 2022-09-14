رئيس التحرير

أحمد الخطيب

أمير قطر: زيارة أخي الرئيس السيسي إلى الدوحة عزّزت العلاقات بين البلدين

كتب:

نرمين عفيفي
03:21 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر

أعرب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الدوحة، والتي بدأت أمس، وحظيّت باستقبال رسمي كبير.

زيارة الرئيس السيسي إلى قطر

وغرّد أمير قطر، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «سررت بزيارة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، والتي زادت العلاقات القطرية المصرية رسوخا».

تميم: زيارة السيسي تحقق تطلعات شعبينا الشقيقين

وأضاف تميم: «زيارة الرئيس السيسي، أتاحت لنا بحث سبل تحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين في تعزيز تلك العلاقات، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، ودعم الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا».

اقرأ المزيد:

مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي وأمير قطر في الدوحة

السيسي يعقد مباحثات مع أمير قطر ويؤكد انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية

الرئيس السيسي وأمير قطر يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

رئيس الوزراء: زيارة السيسي لقطر تستهدف دعم العلاقات الثنائية
بقلم نرمين عفيفي