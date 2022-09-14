من الحسين لشارع الأشراف.. تطوير مساجد آل البيت بتوجيهات من الرئيس

تطوير شامل تشهده «مساجد آل البيت»، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلانه ضرورة الاهتمام بمساجد آل البيت والأضرحة الأثرية، التي عانت من الإهمال لفترات طويلة، وبدأت عملية التطوير بمسجد الحسين الذي تكلف 150 مليون جنيه، ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية، ومساجد آل البيت.

وشملت عملية التطوير، إعادة إعمار ونظافة وفرش وتطوير وتشغيل المسجد، بشكل لائق.

وأكد وزير الأوقاف في تصريحات سابقة له، أن حركة التطوير التي تشهدها المدن القديمة، وتطوير مساجد آل البيت، يأتي ليؤكد أن الدولة المصرية تعمل في آن واحد، في كل الاتجاهات، ولدينا أمل كبير أن هذا البلد، لم ولن يُخذل إن شاء الله، وأنه يسير إلى الأمام، وإلى الأمان بحق من قال في كتابه العزيز: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».

خريطة تطوير المساجد الخاصة بآل البيت

وأوضح أن حجم التطوير الذي طال مسجد الإمام الحسين يعد حجم غير طبيعي وغير مسبوق وجرى من عدة شركات متخصصة كانت تعمل في وقت واحد، ما جعلنا ننتهي من تطويره في زمن قياسي، وجرى فتحه أول أيام شهر رمضان الكريم، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت خريطة تطوير المساجد الخاصة بآل البيت كل مسجد سيدنا الحسين، والسيدة فاطمة النبوية، والسيدة رقية، والسيدة سُكَينة، والسيدة حورية في بني سويف، وسيدنا علي زين العابدين، والسيدة زينب والسيدة نفيسة، وسيدنا أحمد البدوي بطنطا.

تطوير شامل بشارع الأشراف

وشهد شارع الأشراف تطوير شامل، وجرى رفع كفاءة الشارع، وترميم الأضرحة التي به، منها مسجد السيدة نفسية، مرورًا بمسجد السيدة رقية والسيدة سكينة، ويحتوي الشارع على قبة الأشرف خليل، وقبة فاطمة خاتون، بالإضافة إلى مسجد سيدي على الجعفري وسيدي محمد الأنور، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى تدشين مشروع لرفع كفاءة الشارع والعقارات المطلة عليه، وتم رفع القيمة الحضارية للشارع ليصبح قيمة حضارية، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف.