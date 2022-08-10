عاجل .. فتح مقام مسجد الحسين بعد انتهاء أعمال الصيانة (صور)

شهد مسجد الإمام الحسين إقبالاً من المصلين والزوار في صلاة الظهر اليوم، إذ تواجد المئات من المصلين في ساحة المسجد قبل الصلاة، رغم غلق الضريح وذلك لإجراء الصيانة الدورية.

فتح مقام الحسين

وبعد صلاة الظهر، تمّ فتح مقام الحسين بعد انتهاء أعمال الصيانة التي كانت تتمّ خلال اليومين الماضيين، إذ توافد المصليين ومريدي ومحبي آل بيت رسول الله إلى مقام الإمام الحسين، وصلى البعض داخل المقام.

مسجد الحسين

جاء ذلك بعد غلق ضريح مسجد الإمام الحسين بقرار من وزارة الأوقاف يوم عاشوراء، مع إتاحة المسجد للصلاة أمام المصلين بشكل طبيعي، وبعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية تم فتح المقام اليوم.

ويعد مسجد الإمام الحسين واحدًا من أهم المساجد الإسلامية التي لها طابع خاص عند المصريين، ولا سيما في الأوقات المحببة ومنها مولد الإمام حسين وشهر رمضان.