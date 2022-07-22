تفاصيل حريق الجمالية في محيط مسجد الحسين.. 3 سيارات إطفاء تسيطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب بمنطقة الجمالية، في أحد العقارات السكنية الكائنة خلف مسجد الحسين، دون وقوع إصابات، وذلك فور تلقي القوات بلاغا بنشوب الحريق الذي تسبب في مخاوف من امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، بواسطة 3 سيارات.

تفاصيل حريق الجمالية

تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل الواقعة بمنطقة الجمالية، خلف مسجد الحسين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني، لوقف انتشار النيران ومنع امتدادها.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المنازل بمحيط منطقة مسجد الحسين

دفعت وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي نشب بمنطقة الجمالية بمحيط منطقة مسجد الحسين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد انتشار النيران.

الأدلة الجنائية تعاين آثار الحريق

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية، حيال اندلاع الحريق من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسجد الحسين، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.

واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال الحريق، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حيال اشتعال الحريق، وتفاصيل حريق الجمالية من نشوب النيران في أحد المنازل خلف مسجد الحسين، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.