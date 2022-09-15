حظك اليوم برج الميزان الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان شخص عقلاني يوازن الأمور كثيرا ويفكر جيدا قبل اتخاذ القرارات حتى لا يتعرض للمشاكل والأزمات فهو يحاول تجنبها بقدر الإمكان ويحب أن تسير الأمور كيفما يشاء بشكل إيجابي، وهم أشخاص طموحون يحبون العمل كثيرا ويؤدون ما يطلب منهم بإتقان وحرفية شديدة، ودائما ما تجد مواليد هذا البرج يميلون إلى الرومانسية كثيرا ويتغزلون في محبوبتهم بكلام الحب الذي يسحرهم، كما يسعون بشتى الطرق لإرضاء شريك حياتهم وإسعاده.

في السطور الآتية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل المدخرات اليوم بالنسبة لمواليد برج الميزان مما يساعدهم على بدء مرحلة مهنية ومالية جديدة، كما يبشرك الفلك باحتمالية تحقيق مكاسب رائعة وتركز على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يتواجد المريخ بمنزل الحظ اليوم مما يمنحك طاقة عاطفية وتألقا وجاذبية وسحرا لدى الجنس الآخر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.