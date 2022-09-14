حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي من الشخصيات الناضجة التي تبدو أكبر من عمرها الحقيقي فهو يقضي معظم الوقت في التعلم ومن تطوير مهاراته العملية والمهنية، كما أنه يسعي دائمًا للبحث عما يمكنه من تطوير قدراته.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الجدي بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، وفق حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، الشمس بمنزل الحظ تدفعك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.