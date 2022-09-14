رئيس التحرير

أحمد الخطيب

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:03 ص | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
حظك اليوم برج الجدي- صورة تعبيرية

حظك اليوم برج الجدي- صورة تعبيرية

مولود برج الجدي من الشخصيات الناضجة التي تبدو أكبر من عمرها الحقيقي فهو يقضي معظم الوقت في التعلم ومن تطوير مهاراته العملية والمهنية، كما أنه يسعي دائمًا للبحث عما يمكنه من تطوير قدراته.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الجدي بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، وفق حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، الشمس بمنزل الحظ تدفعك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا
بقلم منى سعيد