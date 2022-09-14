حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الميزان من الشخصيات الساحرة والجذابة، القادرة على الاقناع، كما أنه هادئ وبارد يصل لحد البرود في كثير من الأحيان، فهو رومانسي بطبعه، فهو اجتماعي ومحبوب من الآخرين، كم أنه يحب إتقان عمله.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الميزان بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.