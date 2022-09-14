حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج العقرب عنيد، يفكر كثيرًا في الأمور التي تتعلق بحياته ويبدأ في حياته بشكل عملي منذ نعومة أظافرة، كما انه يحب النظافة والترتيب والبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العقرب بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.