حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

برع العرب قديمًا في قراءة الفلك وحركة الكواكب، وربطها كثير من خبراء الأبراج بحظ مواليد الأبراج السماوية الـ12 بشكل يومي.

وفيما يلي تنشر «الوطن» في التقرير المقبل، تفاصيل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لما صرحت به خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 14-9-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل، الشمس بمنزل العمل تمدك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الحمل 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد.. تستطيع إذا تعاملت بلباقة وحنان أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.

حظك اليوم برج الثور 14-9-2022 على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم ويمدك ذلك بروح ابتكارية، ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم برج الثور 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر ببرجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الفخر بإنجازاتك، وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 14-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين.

حظك اليوم برج السرطان 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والشمس بمنزل العلاقات يمدانك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.

حظك اليوم برج الأسد 14-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. من المهم أن تحافظ على الهدوء والمرونة إذا أردت أن تتغير الظروف.

حظك اليوم برج الأسد 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.

حظك اليوم برج العذراء 14-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.

حظك اليوم برج العذراء 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح، ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.

حظك اليوم برج الميزان 14-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات، وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.

حظك اليوم برج الميزان 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 14-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج القوس 14-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج القوس 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس، ومن المهم أن تحافظ على اللباقة والهدوء في تعاملك مع من تحب.

حظك اليوم برج الجدي 14-9-2022 على الصعيد المهني

الشمس بمنزل الحظ تدفعك للتعبير عما بداخلك، وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم برج الجدي 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

حظك اليوم برج الدلو 14-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الدلو 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك، وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت.

حظك اليوم برج الحوت 14-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء، وتعرف كيف تبرز مواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 14-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للتعبير عن مشاعر إيجابية، وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر ينجذب إليك.