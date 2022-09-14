طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتجنب انقطاع الإنترنت

قدمت الشركة المصرية للاتصالات، خدمة تمكن المواطن من دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا، دون الحاجة للتوجه إلى أحد فروع الشركة أو الانتظار في طوابير، مما يوفر الوقت والجهد.

وتستعرض «الوطن» الخطوات المطلوبة لدفع فاتورة التليفون الأرضي، لتجنب قطع الخدمة، ما يتسبب في انقطاع خدمة الانترنت، إذ تستلزم الدخول على موقع المصرية للاتصالات واتباع التعليمات المطلوبة لإتمام دفع الفاتورة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

- بمجرد الدخول على موقع المصرية للاتصالات، تظهر خانة دفع فاتورة التليفون الأرضي، ويتم الضغط عليها.

- الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون، ثم الضغط على خانة اظهر الفواتير، وبعدها تظهر قيمة الفواتير المستحقة.

- اختيار طريقة السداد التي يريدها المواطن، من خلال بطاقة الائتمان أو الماستر كارد.

وأتاحت الشركة، أيضا، إمكانية دفع الفاتورة من خلال شركات التحصيل الإلكتروني، مثل فوري أو مصاري، وبالتأكيد يمكن التوجه لأي من سنترالات المصرية للاتصالات، وجميع مراكز البيع والتحصيل التابعة للشركة، أو من خلال أحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات.

جدير بالذكر أن دفع فاتورة التليفون الأرضي يكون خلال شهر من تاريخ الفاتورة الذي يتم إصدارها كل 3 أشهر، وفي حالة السداد بعد شهرين أو أكثر سيتم تنفيذ غرامة تأخير، وفي حال عدم سداد الفاتورة خلال 7 أشهر من التاريخ المحدد لسدادها، يتم سحب خط التليفون.