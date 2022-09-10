أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2022 أونلاين، حيت يتمكن المستخدمون من الاستعلام ودفع قيمة الفاتورة قبل التعرض للغرامة أو لوقف الخدمة أو حتى وقف فاتورة النت.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدامات التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2022 وطرق دفعها قبل التعرض للغرامة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن لمستخدمي خطوط التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة شهر سبتمبر من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، اونلاين من خلال الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ومن خلال خطوات بسيطة يمكن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال التالي:

- بعد الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون.

- يتم إدخال كود المحافظة، ورقم الهاتف الأرضي، وأخيرًا الضغط على «اظهر الفواتير».

- يمكن للمستعلم دفع قيمة الفاتورة عن طريق الدفع ببطاقات الائتمان، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات دفع الفاتورة عبر المصرية للاتصالات

فضلا عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، تقدم الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية طرق الدفع أونلاين، تيسيرًا على المستخدمين، وجاءت الطرق المتاحة كالآتي:

يمكن بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، دفعها من خلال الفيزا كارد، حيث يتم الضغط على أيقونة «سداد» ثم الضغط على خيار «ادفع» ثم سيظهر أمام العميل الخانة الخاصة بإدخال البريد الإلكتروني، ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة منه، ليتم الخصم قيمة الفاتورة، ليتمم بها عملية السداد.

وفضلا عن الفيزا كارد يمكن دفع الفواتير أيضًا من خلال المنافذ في شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع الخاص بالشركة.