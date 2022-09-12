آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.. «غرامة بعد 15 سبتمبر»

تتيح الشركة المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، تيسيرًا على العملاء لمعرفة الفواتير المستحقة عليهم، تجنبًا لفرض غرامات أو وقف الخدمة وانقطاع الإنترنت عن المنزل.

وارتفع البحث خلال الساعات الماضية عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، لكي يستعد المشتركون في خدمات المصرية للاتصالات لدفع المبالغ المستحقة عليهم.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

ودائمًا ما تتيح الشركة المصرية للاتصالات الفترة ما بين 1 إلى 15 من كل شهر لتسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة، وآخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي هو 15 سبتمبر.

وبعد يوم 15 سبتمبر، إذ لم تدفع قيمة فاتورة التليفون؛ تفرض غرامة على المستخدمين، كما تقطع الخدمة جزئيًا ويصبح خط الهاتف استقبال فقط، ثم تقطع الخدمة تمامًا بعد 4 أشهر.

وفي هذا السياق، تتيح «الوطن» ضمن سلسلة الخدامات التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2022 وطرق دفعها قبل التعرض للغرامة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن لمستخدمي خطوط التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة شهر سبتمبر من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.

ويمكن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

- اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون.

- إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على «اظهر الفواتير» لتظهر لك الفواتير المستحقة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي «أون لاين» عن طريق بطاقات الائتمان، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.