خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

حازت فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم، على اهتمام الكثيرين ومحل بحثهم وتساؤلاتهم لمعرفة المستحقات المقررة عليهم شهريًا، ودفع الفواتير في مواعيدها حتى لا يجرى وقف الخط أو التعرض للغرامة.

أوضحت شركة المصرية للاتصالات، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي لها أن البحث ومحاولة معرفة فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم، لا يكون كافيًا، فيمكن الاستعلام بالرقم وكود المنطقة فقط.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1- يمكن للراغبين في معرفة الفواتير المقررة عليهم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع شركة المصرية للاتصالات.

2- النقر على خيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عن طريق الضغط على خيار «دفع فاتورة التليفون الأرضي» أعلى يمين الشاشة.

3- وبعدها يظهر للعميل صفحة أخرى تتطلب منه إدخال بعض البيانات حتى ظهور قيمة الفاتورة، التي تتمثل في «كود المحافظة، رقم التليفون الأرضي».

4- إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على «اظهر الفواتير».

خطوات دفع الفاتورة عبر المصرية للاتصالات

هناك عدة طرق يمكن من خلالها دفع فواتير التليفون الأرضي، وفقًا لما أتاحته وأعلنته شركة المصرية للاتصالات تيسيرًا على الناس، وهي:

- يمكن دفع الفواتير أيضًا من خلال المنافذ في شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع الخاص بالشركة.

- دفع الفاتورة عن طريق الفيزا كارد بالضغط على أيقونة «سداد» ثم الضغط على خيار «ادفع» ثم سيظهر أمام العميل الخانة الخاصة بإدخال البريد الإلكتروني، ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة منه ليتمم عملية السداد.