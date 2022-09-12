بسبب الإنترنت، أصبح التليفون الأرضي يمثل أهمية كبيرة لملايين المصريين، وفي حال التأخر عن دفع فاتورة التليفون الأرضي يتمّ قطع الخدمة عنه وبالتالي قطع الإنترنت، لذا في نهاية كل شهر تزداد عمليات البحث عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات.

وفي هذا السياق، أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، بإتاحة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك عبر الموقع الرسمي لها، ويسهل الاستعلام عنها بالاسم أو برقم التليفون ذاته.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» في إطار خدماتها المستمرة للمواطنين، طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن للمواطنين معرفة الفواتير المقررة على التليفون الأرضي بشكل شهري، عبر موقع شركة المصرية للاتصالات.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي،من خلال هذا الرابط.

- احرص على إدخال «كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي» بشكل دقيق.

- تأكّد من صحة البيانات بشكل كامل.

- اضغط على أيقونة «اظهر الفواتير».

وفي السياق ذاته، أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، عدة طرق يمكن لأي مواطن من خلالها دفع فواتير التليفون الأرضي، وفقًا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، في إطار سياستها من أجل التسهيل على جميع المواطنين ومنع التكدسات، وذلك على النحو التالي:

- يستطيع المواطن دفع الفواتير من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، عبر الموقع الخاص بالشركة.

- الضغط على أيقونة «سداد» من خلال هذا الرابط.

- الضغط على «ادفع».

- يظهر أمام العميل الخيار الخاص لإدخال البريد الإلكتروني، ليتمم عملية السداد.

- أو يمكن الدفع من خلال منافذ التحصيل مثل «فوري، وضامن، وatm، وأمان، ةالبريد المصري».