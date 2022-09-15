حظك اليوم برج العقرب الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يقدس مولود برج العقرب العمل، ويحب التواجد في بيئة تنافسية وعندما يشعر بذلك يؤدي أقصى ماعنده، وهو شخص يسعى دائما للتقدّم والتطوّر، ولا يتوقف عن مواصلة مسيرتهم للوصول إلى أعلى المناصب والقمة، ومع ذلك فهو لا يحب التفاخر والتباهي بنفسه بسبب تواضعه، حيث يترك إنجازاته تتحدث عنه، ودائما ما يعرض أعماله على أنّها سهلة ولم يبذل الكثير لإنجازها.

وفي السطور الآتية، تقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

اإذا كنت متزوجا اليوم عليك تجنب المواجهات العنيفة والدخول في مشادات مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة على ذلك وما يمكن أن تجنيه من سلبيات في المستقبل، وذلك وفق نصائح خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد برج العقرب على العصيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك اليوم مما يجعل يومك مملوئا بمسئوليات ثقيلة، وعليك أن تنظم أولوياتك ومهمامك التي تقع عليك، كما يجب عليك الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.