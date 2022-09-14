رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي: نعمل للوصول لمدى احتياجات القطاع وتطويره

أعرب ريكاردو باركويز رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر وزارة التعليم العالي لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعليم الطبي، بصحبة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

فهم احتياجات التعليم

وأضاف ريكاردو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مقر وزارة التعليم العالى، أن النتائج المتوقعة من هذا المؤتمر، تتمثل في أن يكون لدينا فهم أكثر وضوحا لمدى احتياجات التعليم الطبي وتطويره، ما ينعكس بلا شك على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في مصر والعالم.

وحضر المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، والدكتور حسام عبد الغفار أمين مجلس المستشفيات الجامعية.