التعليم العالي: إعلان تفاصيل وموعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية خلال ساعات

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أنَّ تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والمرحلتين الأولى والثانية يسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أنه وفقاً للخريطة الزمنية و توجيها الأعلى للجامعات فإن السبت المقبل آخر موعد تقليل الاغتراب، لطلاب المراحل المختلفة، مؤكداً أن توزيع الطلاب يكون وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

السبت المقبل.. آخر أيام تقليل الاغتراب

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خلال الساعات القليلة المقبلة سيتمّ الإعلان عن تفاصيل مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لمختلف الشعب الدراسية و مواعيد الانطلاق وفتح الموقع الإلكتروني للتنسيق، لافتًا إلى أنَّه وفقاً لقواعد التنسيق فإنه لكل طالب 75 رغبة يستطيع أن يسجل رغباته من خلالها وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات.

تنسيق الدبلومات 2022

وأكّد رئيس قطاع التنسيق، أنَّ معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية تواصل عملها لاستقبال الطلاب من مختلف الشهادات لتسجيل رغباتهم مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وفي ظل تطبيق القواعد والحدود التي كشفها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.