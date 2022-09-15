حظك اليوم برج القوس الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج القوس روح طفولية، وهو شخص عفوي في جميع تصرفاته، ويعيش بروح طفل يتصرف حسبما يريد ويرغب وأينما يجد سعادته يكون ويسعى للوصول إلى الاستقرار النفسي ولا يسمح لشيء بأن يعكر صفوه، لذا دائما ما تجده يمتع نفسه بالسفر أو زيارة الأماكن المختلفة او الخروجات أو التعرف على صداقات جديدة، وثقافات بلدان مختلفة يكتسبها عند السفر فهو يعشق الترحال، إذا سمحت له ظروفه بذلك، فلا يمر عليه عام دون سفر فهو يعشق البحر وركوب الخيل والرياضات الخطرة دون خوف أو قلق.

وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك السادس اليوم مما يدفعك للتركيز على تلبية احتياجات عاطفية وعائلية ومنزلية، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».