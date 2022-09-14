غرق طالبين أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

شهدت دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصرع طالبين غرقًا في النهر النيل، وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتيهما من نهر النيل لعدم إجادتهما السباحة، وصرحت جهات التحقيق المختصة بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.

إخطار لقسم الشرطة بالواقعة

وتلقى اللواء محمدعبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية النويرات دائرة مركز العسيرات، جنوب سوهاج، بغرق طالبين فى نهر النيل، فانتقل إلى مكان البلاغ مأمور مركز العسيرات ومفتش المباحث.

غرقا لعدم إجادة السباحة

وأكدت تحريات مباحث العسيرات بسوهاج بقيادة رئيس وحدة البحث أن الطالبين هما «أحمد محمد نصار ومحمد عبدالناصر عتمان» طالبين، من قرية الرشايدة دائرة المركز، وهربا من حرارة الجو للاستحمام في نهر النيل، ولعدم إجادتهما السباحة جرفتهما الأمواج ولقيا مصرعهما باسفكسيا الغرق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.