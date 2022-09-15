«التعليم» تحدد رسوم الاشتراكات بالمدارس الخاصة.. 50 جنيها عند تحويل الطالب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من المدارس الخاصة والدولية بأنواعها، لصالح صندوق ودعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في القرار الوزاري رقم 141، إنه يجرى سداد مبلغ 50 جنيها، عند تحويل الطالب بين المدارس في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

تحصيل مبلغ 5 جنيهات من كل طالب.. لذوي الإعاقة

وأضافت الوزارة، أنه يجرى تحصيل مبلغ 5 جنيهات من كل طالب من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل، بما فيها رياض الأطفال، لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوردها المدارس بالكامل فـي حساب صندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة رقـم (9/ 300 /69529 /7) بالبنك المركزي.

- مبلغ 5 جنيهات مـن كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

تحصيل مبلغ 75 جنيها من الطلاب لخدمة التعليم التفاعلي

- مبلغ 75 جنيها من جميع الطلاب، بداية من المستوى الأول لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي مقابل خدمة التعليم التفاعلي، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويـل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- مبلغ جنيهان من كل طالب بالتعليم الإعدادي، و3 جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني، لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- مبلغ 12 جنيها قيمة تأمين صحي مـن طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما فيها رياض الأطفال، وتوردها المدارس بالكامل في حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.