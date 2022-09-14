«التعليم»: صورة «الخطيب وصلاح» بـ«الدراسات الاجتماعية» تخص كتابا خارجيا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الصور المتداولة المنسوبة لكتاب مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تتضمن صورتي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، ضمن أحد الأسئلة.

الصورة لا تخص كتاب المدرسة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن ما جرى عرضه من صور لبعض الشخصيات مثل محمود الخطيب ومحمد صلاح وغيرهم، ضمن السؤال عن السلالة التي ينتمي إليها كل منهم، موجودة في أحد الكتب الخارجية، وليست من كتاب المدرسة.

وأضاف، أن كتاب المدرسة يعرض أنواع السلالات بشكل عام دون عرض أمثلة لشخصيات بعينها، في الدرس الأول بالوحدة الثانية بعنوان السلالات البشرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية توجيهات وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023 وهي كالتالي:-

- تفعيل الأنشطة المدرسية لاكتشاف ورعاية الموهوبين.

- تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

- تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب.

- اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية.

- تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس.

- وضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.

- تخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي.

- إعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة.

- الربط بين الدروس والموضوعات الدراسية الموجودة علي بنك المعرفة ومنصات الوزارة الإلكترونية.

- التشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

- توعية طلاب المدارس بالقضايا البيئية والمناخ.