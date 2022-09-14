«التعليم»: تخصيص الحصة المدرسية الأولى للحديث عن «نصر 73» في 5 أكتوبر

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، يوم 18 سبتمبر بالمدارس الدولية، والأول من أكتوبر المقبل بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل المعلنة من قبل الوزارة.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التابعة لها، بتخصيص الحصة الأولى من اليوم الدراسي الموافق الإربعاء 5 أكتوبر المقبل، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، عن انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، وفضل الشهادة ودور أبطال القوات المسلحة.

تخصيص كلمة الإذاعة المدرسية عن نصر أكتوبر

وذكرت وزارة، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية: نوجه جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، بتخصيص كلمة الصباح في الإذاعة المدرسية في طابور المدرسة، وكذلك الحصة الأولى للتحدث عن انتصارات أكتوبر 1973، وفضل الشهادة ودور أبطال القوات المسلحة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- يستمر الفصل الدراسي الثاني من السبت 11 فبراير إلى الخميس 8 يونيو 2023.

- تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.