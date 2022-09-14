ناجي الشهابي: تعديل قانون الانتخابات ضمن مقترحاتنا في الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل»، إن لديهم رؤى شاملة حول كل الملفات التي تتناولها محاور «الحوار الوطني» خاصة الجانب السياسي وقانون الانتخابات المعمول به خلال الفترة الحالية.

قانون الانتخابات وتطبيق المادة 103 من الدستور أولويات حزب «الجيل»

وأوضح «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولويات الحزب هي تعديل قانون الانتخابات ليصبح بنظام القائمة النسبية بدلا من نظام القائمة المغلقة، إلى جانب المطالبة بتطبيق المادة «103» من الدستور التي تنص على أن يتفرغ العضو البرلماني لعمله النيابي دون أن يرتبط بأي عمل وظيفي آخر يعيق من أدائه بالبرلمان .

أجندة حزب «الجيل» في الحوار الوطني

وعن أجندة الحزب في الحوار الوطني، قال «الشهابي»: «سنقدم أجندة اقتصادية شاملة تتمثل في دعم الدولة للشباب عن طريق توفير قروض بنكية للبدء في عمل مشاريع متناهية الصغر بهدف دعم الصناعة المحلية وتعزيز المنتج المصري وصناعاته بمقاييس عالمية لتصديره للخارج وتوفير العملة الدولارية».

وأعرب رئيس حزب «الجيل»، عن تفاؤله بنتائج جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أنه سيقضي على الكثير من مشكلات المجتمع المصري.