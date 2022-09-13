خالد عكاشة: هناك رغبة وإرادة سياسية في إنجاح الحوار الوطني

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ هناك رغبة وإرادة سياسية في إنجاح الحوار الوطني، مشددًا على أن البلاد عبرت فترة استثنائية: «طالما وصلنا إلى المرحلة الحالية آن لنا أن نفتح كل الملفات التي تأخرنا في بعضها، ونريد تحديث وتطوير البعض الآخر حتى تواكب مشروع الدولة الوطنية الذي يعمل في محاور عديدة منذ عام 2014».

هناك نظرة استراتيجية واسعة مدققة

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة EXTRA NEWS، أنّ هناك نظرة استراتيجية واسعة مدققة واختار هذا التوقيت لإعادة ترتيب الأوراق وفتح المحاور، حيث قال الرئيس شخصيا: «إحنا تأخرنا في هذه المحاور ونريد أن نعمل تقدم أفضل من كده».

وتابع، أن الرئيس السيسي تحدث عن لحظة التحدي الدولية غير المسبوقة على الإطلاق، والتي يصفها العالم بأنها أخطر لحظة تمر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا: «من تابع تبعات الحرب العالمية الثانية يجد أن تبعات اللحظة التي نجد فيها تتجاوز كثيرا ما كان يدور في الحرب العالمية الثانية».

الرئيس السيسي استدعى كل القوى والأفكار المصرية

وأشار، إلى أنّ الرئيس السيسي استدعى كل القوى المصرية والأفكار المصرية والعقول المصرية على الاتجاهات كافة بلحظة ثقة بالنفس غير مسبوقة وذلك عندما أطلق دعوته للحوار الوطني في هذا التوقيت: «مفيش نظام سياسي بيعمل ده وهو يجابه سيل من الشائعات والهجمات والخصوم».

وأكد، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته للحوار الوطني يعبر عن ثقة كبيرة بالنفس والثبات، حيث وصف المشروع الوطني بأنه يقف على أقدام ثابتة أصبح ملء العين والبصر، مشددًا على أن الحوار الوطني شهد دعوة الرئيس لفتح كل الملفات والاستماع لكل الآراء والاستعداد للنقاش الحر والموضوعي طالما أنه يدور على أرضية وطنية.