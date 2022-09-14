«إرادة جيل»: أعددنا مقترحات ضمن الحوار الوطني للخروج من الأزمة الاقتصادية

قال المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الحزب وضع رؤى مختلفة في الملفات المشاركة ضمن الحوار الوطني، الذي أنهى اجتماعه السادس منذ أيام قليلة؛ تمهيدًا للدخول في المناقشات، موضحًا أنّ الملف الاقتصادي يأتي في مقدمة الملفات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بداية من كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية الروسية.

مقترحات حزب إرادة جيل في الحوار الوطني

وأضاف «مطر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحزب أعد مقترحات في الحوار الوطني للخروج من الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي، بسبب الوباء العالمي الذي جاء قادما من مدينة ووهان الصين في نهاية عام 2019 ولاتزال مستمرة، ثم الحرب الأوكرانية الروسية، وكيفية الخروج بأقل الخسائر والمحافظة على المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أنّ الطبقة المتوسطة تحمّلت أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، وكانت أول الملتفين حول القيادة السياسية في معركة بناء الوطن.

تعزيز الصناع المحلية

وأشار إلى أنّ مقترحات حزبه تمحورت في تعزيز الصناعة المحلية وبحث سبل توفير مقوماتها، والاعتماد على المنتجات المحلية لتكن بديلة عن المستورة؛ بهدف توفير العملة الصعبة وتوجيهها لأولويات أخرى تتطلبها الدولة المصرية.

وأشاد رئيس الحزب، بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية ولا تزال تبذلها من أجل التخفيف عن كاهل المواطن البسيط وحماية محدودي الدخل من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.