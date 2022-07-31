حزب الجيل: مخرجات الحوار الوطني ستكون على مستوى الآمال والطموحات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يتم استثناء أحد إلا جماعة الإخوان الإرهابية، وبالتالي الكل مدعو للمشاركة فيه، موضحًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني حتى الآن قائم بعمل أكثر من رائع مع المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وانتهى من تشكيل المجلس، والمحور السياسي ولجانه الفرعية، وهذا الأمر بمثابة تحريك الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في مصر.

حوار دقيق ومنظم

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه حضر جلسات حوار وطني على مدار 40 سنة ماضية، لكن شهادة للتاريخ، لم يشاهد في حياته تنظيم أدق للحوار الوطني مثلما هو عليه الآن، وهذا يعني أن هذا الحوار جاد ومخرجات الحوار ستكون على مستوى الآمال المتعلقة عليه، ويكون مقدمة وتدشين للجمهورية الجديدة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحوار الوطني سيكون بمثابة تدشين الجمهورية الجديدة

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهوا من تشكيل المحور الاجتماعي ولجانه التي تتألف من 5 لجان، وهي تشكل عصب المجتمع المصري مثل التعليم والصحة والقضية السكانية، وكافة هذه القضايا هي قضايا حيوية وهامة، ويتم تقديم رؤى جديدة، «هذه اللجان ليست مقتصرة على أعضاء يقفوا على منصات، بل اللجان الفرعية تُعد هي الحوار نفسه، اللجان تجتمع ويناقشوا الرؤى والمقترحات وما يتم التوافق عليه ترفع توصية لمجلس الأمناء ومن ثم ترفع للرئيس السيسي».