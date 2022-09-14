الانتهاء من إنشاء 38 مدرسة بتكلفة نحو 270 مليون جنيه بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت بالفعل خلال الفترة من 1/7/2021، حتى 14 سبتمبر الجاري من إنشاء 38 مدرسة بإجمالي 670 فصلا، بتكلفة تقدر بنحو 270 مليون جنيه، مضيفا أنه جار العمل على إنشاء 23 مدرسة بإجمالي عدد فصول 398 فصلا، بإجمالي تكلفة نحو 191 مليون جنيه.

توفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة، وزيادة أعداد الفصول، لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول، لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

تجديد 33 مدرسة

وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي جرى الانتهاء من صيانتها وتجديدها 26 مدرسة، بتكلفة إجمالية نحو 66 مليون جنيه خلال الفترة من 1/ 7/ 2022 وحتى 14/9/2022، ويجر حاليا صيانة وتجديد 33 مدرسة، بتكلف نحو 87 مليون جنيه.