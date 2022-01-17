كنائس الإسكندرية تعطل الخدمة في مدارس الأحد بسبب تفشي كورونا 

أعلن عدد من كنائس الإسكندرية، وقف خدمات مدارس الأحد والاجتماعات بسبب تفشي فيروس كورونا، وعلى رأسها كنيسة الملاك ميخائيل في منطقة مصطفى كامل التابعة لقطاع شرق، وكنيسة العذراء مريم والملاك غبريال في شارع سيف التابعة لقطاع المنتزه.

كنيستان تتصدران قرارات تعليق الخدمات

وبحسب بيان صادر عن الكنيستين، فإنه تقرر وقف جميع الخدمات ومدارس الأحد والاجتماعات بداية حتى بداية فبراير المقبل، أي قرابة أسبوعين، على أن تستمر القداسات والعشيات فى مواعيدها كما هي، وبالتحديد قداس عيد الغطاس يوم الثلاثاء المقبل، بينما يتم تطبيق نظام الحجز المسبق في كافة القداسات لمنع تفشي فيروس كورونا.

حرية تعليق الخدمات لكل كنيسة حسب الإصابات

وقال مصدر كنسي في الإسكندرية، إن هناك عدد من الكنائس علقت الخدمات والاجتماعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ورصد عدد كبير من الاصابات بين المصلين والآباء الكهنة، لذا فكانت قرارات تعليق الخدمات بهدف الحفاظ على الجميع في ظل تجمعات كبرى تشهدها الكنائس خلال فترات الأعياد.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أساقفة قطاعات الإسكندرية والوكيل البابوي، قد قرروا ترك حرية تعليق الخدمات للكنائس التي تشهد تزايد في أعداد إصابات كورونا، وهو ما ينتج عنه صدور بيانات من الكنائس للمصلين التابعين لهم.

جدير بالذكر أن مدارس الأحد هي خدمة تجاوز عمرها 103 أعوم داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتهدف لتقديم المعلومات الدينية للأطفال والنشء وصولاً إلى المرحلة الثانوية.