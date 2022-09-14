محمد رمضان يطرح كليب «دوشة» على «يوتيوب»

طرح الفنان محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة «دوشة»، اليوم الأربعاء، عبر «يوتيوب»، وذلك بعد أن قرر تأجيل طرحها لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حسبما أعلن حينها عبر حسابه الرسمي بمنصات التواصل الاجتماعي.

أغنية «دوشة» من كلمات وألحان فريق الباور العالي، وتعاون في هذا الكليب مع المخرج محمد سمير الذي اختار أجواء شعبية لفكرة الكليب.

محمد رمضان يستعين بـ شبيهه

واستعان محمد رمضان بشبيهه الشاب في هذا الكليب، إذ ظهر في عدد من المشاهد بشكل كوميدي، وسبق ظهوره معه في حفله الأخير بالساحل الشمالي، إذ قدم معه أحد الأغنيات على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور آنذاك.

وتقول كلمات الأغنية:

صاحي ومش شايف قدامي

فين النضارة عيني تعباني

حاسس بصداع جوا دماغي

مع أني شارب اتنين قهوة

لا متخوتناش وبلاش روشة

ابعد عني دماغي أنا قافشة راكب عربيتي وبتمشي

طلبت معايا أني أعمل دوشة

محمد رمضان يتعاون مع أحمد عدوية ومحمد عدوية

وفي سياق مختلف، أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاون غنائي يجمعه مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب الشاب محمد عدوية، إذ نشر صورة تجمعه معهما عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل الأغنية، مكتفيا بالإشارة إلى أنها من المقرر طرحها قريبا، بحسب قوله.